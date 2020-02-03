ВОЗ объявила борьбу с дезинформацией о китайском коронавирусе

Всемирная организация здравоохранения объявила о начале борьбы с распространением неправдивой информации о коронавирусе 2019-nCoV и рекомендациях по его лечению. Об этом глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил 3 февраля, пишет агентство Associated Press.

По его словам, организация сотрудничает с поисковой системой Google, чтобы первой во время поиска отображалась официальная информация от ВОЗ и ООН.

Кроме того, ВОЗ призвала принять меры по ограничению распространения неправдивой информации и фейков о вирусе американские социальные сети Twitter и Facebook, а также китайские Tencent и TikTok, добавил он.

Агенство напоминает, что во время визита Гебрейесуса в Китай председатель КНР Си Цзиньпин назвал новый вирус «дьяволом», которому нельзя позволить спрятаться. Тогда он призвал мировое сообщество к солидарности.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

1 февраля в США заявили, что разработали вакцину от вируса, 2 февраля в Таиланде сообщили, что нашли метод лечения пациентов с положительным результатом на 2019-nCoV.

По состоянию на 3 февраля зарегистрировано 17 238 случаев заболевания и 361 смерть от нового коронавируса. За пределами Китая зарегистрирован 151 случай заболевания в 23 странах и один случай смерти.

В Минздраве сообщали, что по состоянию на 3 февраля в Украине не зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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