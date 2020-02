Наука: Слишком ранний диагноз гипертонии только вредит здоровью

Новые американские рекомендации по гипертонической болезни, предлагающие ставить такой диагноз людям с показателями систолического (верхнего) артериального давления 130 мм рт.ст., могут принести гораздо больше вреда, чем пользы.

К такому выводу пришли исследователи из университета Сиднея (University of Sydney) и университета Бонда (Bond University), оценив преимущества и вред новых рекомендаций.

Раньше у человека диагностировали гипертензия, если систолическое давление было 140 мм рт.ст. или выше. В конце прошлого года Американский колледж кардиологии (American College of Cardiology) и Американская ассоциация сердца (American Heart Association) рекомендовали снизить порог до 130 мм рт.ст.

Новые рекомендации, принятые в США, будут влиять на клиническую практику во всем мире, в том числе в Великобритании и Австралии. Это может привести к тому, что еще дополнительно у 31 миллиона человек в США, 6,7 миллионов в Великобритании и 2,4 миллионов австралийцев будет диагностирована гипертония, подразумевая, что они подвержены риску сердечных заболеваний и инсульта. В действительности же у них риск развития таких заболеваний не превышает 10%, а снижение давления вряд ли приведет к уменьшению такого риска. Тем не менее, поставленный диагноз может привести к беспокойству по поводу собственного здоровья, депрессии и лечению, которое этим пациентам, вероятно, совсем не требуется.

Некоторые медицинские организации США уже выразили обеспокоенность по поводу рекомендаций по снижению порога давления. Американский колледж врачей (American College of Physicians) заявил, что преимущества такого снижения риска сердечных заболеваний и вероятности инсульта были переоценены, а вред недооценен. Американская академия семейных врачей (The American Academy for Family Physicians) также выразила озабоченность по поводу того, что вред от снижения порога не оценивался должным образом.

Кроме того, новые рекомендации предполагали снижение показателей, необходимых для назначения препаратов по снижению давления у взрослых. Однако, как известно, препараты по снижению давления имеют целый ряд побочных эффектов, к которым относятся гипотония, обморок, нарушение баланса электролитов, повреждения почек и даже острая почечная недостаточность.

Помимо этого, как отмечают австралийские ученые, в ряде стран, в том числе и США, где не действует система государственного здравоохранения, тем, у кого по новым рекомендациям будет диагностирована гипертония, будет сложно получить медицинскую страховку.

Таким образом, авторы рекомендуют пересмотреть новые рекомендации.

«Врачи должны продолжать рекомендовать вести здоровый образ жизни, соблюдать диету и поддерживать физическую активность независимо от того, является ли систолическое артериальное давление у пациента выше или ниже 130 мм.», — говорит соавтор исследования Дженни Дуст (Jenny Doust), профессор университета Бонда.

«Когда возникает вопрос о назначении препаратов по снижению артериального давления, следует четко просчитывать риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, обсуждая с пациентом возможные плюсы и минусы», — утверждает Дженни Дуст.

Данные исследования опубликованы 16 апреля 2018 года в журнале JAMA Internal Medicine.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Новые американские рекомендации по гипертонической болезни, предлагающие ставить такой диагноз людям с показателями систолического (верхнего) артериального давления 130 мм рт.ст., могут принести гораздо больше вреда, чем пользы. К такому выводу пришли исследователи из университета Сиднея (University of Sydney) и университета Бонда (Bond University), оценив преимущества и вред новых рекомендаций. Раньше у человека диагностировали гипертензия, если […]