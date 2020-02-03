Президиум ВФЛА подал в отставку после рекомендации Минспорта

Президиум ВФЛА подал в отставку после рекомендации Минспорта

03.02.2020, 22:06, Новости дня

В Москве завершилось внеочередное заседание президиума Всероссийской федерации легкой атлетики. Оно было инициировано Министерством спорта РФ и Олимпийским комитетом России. На нем все члены президиума подали в отставку.

Кроме того, ВФЛА передала свои полномочия рабочей группе ОКР для восстановления членства организации в World Athletics и проведения внеочередной выборной конференции Всероссийской федерации легкой атлетики, которая должна состояться 28 февраля 2020 года, сообщает официальный сайт ВФЛА.

Напомним, что ранее Министерство спорта временно лишило Всероссийскую федерацию легкой атлетики государственной аккредитации в связи с допинговым делом прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Москве завершилось внеочередное заседание президиума Всероссийской федерации легкой атлетики. Оно было инициировано Министерством спорта РФ и Олимпийским комитетом России. На нем все члены президиума подали в отставку. Кроме того, ВФЛА передала свои полномочия рабочей группе ОКР для восстановления членства организации в World Athletics и проведения внеочередной выборной конференции Всероссийской федерации легкой атлетики, которая должна […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика