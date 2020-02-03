Президиум ВФЛА подал в отставку после рекомендации Минспорта

В Москве завершилось внеочередное заседание президиума Всероссийской федерации легкой атлетики. Оно было инициировано Министерством спорта РФ и Олимпийским комитетом России. На нем все члены президиума подали в отставку.
Кроме того, ВФЛА передала свои полномочия рабочей группе ОКР для восстановления членства организации в World Athletics и проведения внеочередной выборной конференции Всероссийской федерации легкой атлетики, которая должна состояться 28 февраля 2020 года, сообщает официальный сайт ВФЛА.
Напомним, что ранее Министерство спорта временно лишило Всероссийскую федерацию легкой атлетики государственной аккредитации в связи с допинговым делом прыгуна в высоту Данила Лысенко.
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Последнее: В Москве завершилось внеочередное заседание президиума Всероссийской федерации легкой атлетики. Оно было инициировано Министерством спорта РФ и Олимпийским комитетом России. На нем все члены президиума подали в отставку. Кроме того, ВФЛА передала свои полномочия рабочей группе ОКР для восстановления членства организации в World Athletics и проведения внеочередной выборной конференции Всероссийской федерации легкой атлетики, которая должна […]
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