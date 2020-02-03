Скончался 25-летний участник команды КВН «Армянская сборная»

Участник команды КВН «Армянская сборная» Овик Григорян умер в возрасте 25 лет, сообщают СМИ.

В начале января он перенес инсульт, но ему стало лучше и Григоряна выписали из больницы. Однако 23 января его состояние ухудшилось. На днях сообщалось, что Григорян госпитализирован и находится в коме. В субботу он скончался, пишет «Московский комсомолец».

В январе умер бывший участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков. Ему было 36 лет.

В июле 2018 года во Владикавказе скоропостижно скончался 34-летний участник команды КВН «Пирамида» Аслан Алборов.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Участник команды КВН «Армянская сборная» Овик Григорян умер в возрасте 25 лет, сообщают СМИ. В начале января он перенес инсульт, но ему стало лучше и Григоряна выписали из больницы. Однако 23 января его состояние ухудшилось. На днях сообщалось, что Григорян госпитализирован и находится в коме. В субботу он скончался, пишет «Московский комсомолец». В январе умер бывший […]