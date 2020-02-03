Скончался 25-летний участник команды КВН «Армянская сборная»

Скончался 25-летний участник команды КВН «Армянская сборная»

03.02.2020, 22:05, Новости дня

Участник команды КВН «Армянская сборная» Овик Григорян умер в возрасте 25 лет, сообщают СМИ.

В начале января он перенес инсульт, но ему стало лучше и Григоряна выписали из больницы. Однако 23 января его состояние ухудшилось. На днях сообщалось, что Григорян госпитализирован и находится в коме. В субботу он скончался, пишет «Московский комсомолец».

В январе умер бывший участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков. Ему было 36 лет. 

В июле 2018 года во Владикавказе скоропостижно скончался 34-летний участник команды КВН «Пирамида» Аслан Алборов.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Участник команды КВН «Армянская сборная» Овик Григорян умер в возрасте 25 лет, сообщают СМИ. В начале января он перенес инсульт, но ему стало лучше и Григоряна выписали из больницы. Однако 23 января его состояние ухудшилось. На днях сообщалось, что Григорян госпитализирован и находится в коме. В субботу он скончался, пишет «Московский комсомолец». В январе умер бывший […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика