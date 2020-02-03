Стал известен пол будущего ребенка Андрея и Кристины Черкасовых

Стал известен пол ребёнка Андрея Черкасова и его супруги Кристины. Согласно словам девушки, изначально среди всех членов семьи и друзей пол будущего малыша знала исключительно её мать.

Больше Кристина Черкасова никому об этом не рассказывала, опасаясь появление информации у супруга. Саму попытку угадать пол ребёнка они превратили в мини-шоу. Только теперь стало известно, что супруга телеведущего ожидает рождения мальчика. Сам Андрей Черкасов сообщил, что крайне сильно хочет видеть первым ребёнком сына. Телеведущий отметил, что девочке тоже был бы рад, однако не может понять принципов строгого воспитания дочери.

«С мальчиком куда проще. Станут растить его мужественным, прививать уважение к окружающим, тягу к спорту. Последняя должна быть больше, чем совокупная у меня, моего отца и деда. Будет отлично, если сын станет спортсменом и принесёт славу РФ и семье на интернациональных состязаниях. Вместе с Кристиной приняли решение, что воспитание сына будет доверено мне, а дочери — ей», — приводит слова Черкасова «СтарХит».

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