Охотник за приведениями в США услышал крик о помощи на кладбище и вызвал спасателей

Охотник за приведениями из США позвонил в службу спасения и сообщил, что услышал женский крик о помощи во время ночного визита на кладбище. Прибывший на место полицейский не обнаружил ничего странного и отправил мужчину домой.

Инцидент произошёл в небольшом городе, расположенном в округе Фейет в штате Пенсильвания. Охотник за приведениями решил провести ночь на местном кладбище для сбора материала о паранормальных явлениях. В какой-то момент он услышал женский голос и крики о помощи. Мужчина незамедлительно позвонил в экстренную службу и сообщил, что на кладбище жительница погребена заживо и просит помощи. Когда на место приехал полицейский, то провёл осмотр всей прилегающей территории. Никаких признаков захоронения человека заживо он не обнаружил, в отличии от звонившего. Пока полиция добиралась до места, тот успел купить лопату и уже начал раскопки.

В итоге полицейский принял решение отпустить копателя домой, не выписывая ему никаких штрафов, а лишь сделав предупреждение. Отмечается, что охотник за призраками раскапывал не одну из могил, а прилегающую к кладбищу территорию.

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