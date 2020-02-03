Хоккеисты «Динамо» оказались сильнее «Локомотива»

Матчем в Москве между столичным "Динамо" и ярославским "Локомотивом" продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Бело-голубые обыграли гостей со счетом 3:1 и продлили победную серию до пяти встреч.

За хозяев льда отличились Дмитрий Яшкин (17-я минута), Вадим Шипачев (29-я) и Владимир Брюквин (50-я). У "Локомотива" единственный гол оказался на счету Егора Аверина (6-я).

Чешский форвард "Динамо" Яшкин забросил 27-ю шайбу в нынешнем сезоне и побил клубный рекорд результативности столичной команды в российской истории.

Динамовцы занимают третью строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 75 очков после 56 игр. "Локомотив" с 64 баллами идет шестым на Западе.

В другой встрече дня казанский "Ак Барс" на своем льду взял верх над подольским "Витязем" со счетом 5:2. Для команды Дмитрия Квартальнова эта победа стала уже седьмой подряд.

Источник: Вести

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