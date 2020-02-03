Из-за технических проблем канадский самолет несколько часов кружил над аэропортом Мадрида

Самолет авиакомпании Air Canada совершил экстренную посадку в мадридском аэропорту Барахас из-за технических проблем.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировало Государственное управление аэропортов.

Сообщается, что ранее Boeing 767 несколько часов кружил в небе над Мадридом, вырабатывая топливо для безопасной посадки. На его борту находилось почти 130 человек.

Отмечается, что самолет приземлился без происшествий.

По информации испанского профсоюза летчиков, экипаж самолета, который вылетел из Мадрида в Торонто, почти сразу же после взлета обнаружил, что лайнер потерял части шасси, которые попали в двигатель, что вынудило командира воздушного судна объявить аварийную ситуацию.

Источник: Вести

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