Подросток из России нарисовала Билли Айлиш для обложки американского Vogue

16-летняя художница из города Чайковский (Пермский край) Анастасия Ковтун создала обложку для американского журнала Vogue. На ней изображена певица Билли Айлиш, которая совсем недавно удостоилась пять наград "Грэмми".

Об этом сообщается на сайте журнала. Vogue связался с Анастасией Ковтун, а также 20-летней Кайли Ян из Кантона (штат Мичиган). Девушки сначала подумали, что это обман, а на почту пришло сообщение от мошенников.

К слову, обеих художниц порекомендовала журналу сама Билли Айлиш, узнав об их творчестве в социальной сети. Работы девушек появятся в мартовском номере Vogue. Рисунок Ковтун украсит обложку цифровой версии журнала. В настоящее время художница из Пермского края — самый молодой автор диджитал-обложки Vogue.

На цветной иллюстрации Анастасии Билли Айлиш изображена в платье от Louis Vuitton. Рисунок Кайли Ян имеет черно-белое исполнение.

Обе девушки следят за творчеством американской певицы. Анастасия Ковтун регулярно опубликовывает на своей странице в Instagram портреты Айлиш. По словам художницы, рисует она их, в первую очередь, для себя, а не для публикаций в Интернете. Ковтун считает, что песни 18 летней исполнительницы могут заставить испытывать широкий спектр эмоций: плач, смех, гнев или беспокойство. Российская художница отметила, что Билли Айлиш — простой человек, который не возносит себя над почитателями.

Источник: Вести

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