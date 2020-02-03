В больнице Читы ответили гражданину Китая, недовольного лечением

Жалующийся на условия российской больницы китаец разместил пост на китайском сайте и собрал за сутки 12 миллионов просмотров.

Гражданин Китая Ван Юньбинь, ставший известным после того, как пожаловался на условия содержания в инфекционной больнице в Чите, накануне опубликовал свою историю на китайском сайте. Менее чем за сутки пост просмотрели более 12 миллионов пользователей. Ван Юньбинь, которого госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию, не только рассказал, как в Забайкалье вместе с женой и двухлетней дочерью попал 30 января в больницу, но и показал ее, да еще и добавил: столько анализов взяли, типа «кровушки попили», но держат в неведении. Еще он выразил недоверие российским врачам, так как в выходные никого в больнице нет, а вот в Китае врачи бы наблюдали за пациентами 24 часа. О недовольстве гражданина Китая сообщила в воскресенье «Чита.ру».

Так вот в больнице заявили, что необходимую помощь семья Ван Юньбиня получает и находятся они в соответствующих всем нормам условиям. Как уточнил «Интерфакс» в пресс-службе больницы, в боксе имеется отдельный санузел, горячая вода, помещение убирается три раза, кормят четыре раза. Отмечается, что в связи с удовлетворительным состоянием пациента нет необходимости устанавливать индивидуальный врачебный пост. А руководство больницы заявило, что результаты анализов были получены вечером 1 февраля, на следующий день пациент был проинформирован. Выписать пациента пообещали после того, как получат второй подтверждающий анализ. В свою очередь в Минздраве РФ пообещали проверить жалобу гражданина Китая.

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Последнее: Жалующийся на условия российской больницы китаец разместил пост на китайском сайте и собрал за сутки 12 миллионов просмотров. Гражданин Китая Ван Юньбинь, ставший известным после того, как пожаловался на условия содержания в инфекционной больнице в Чите, накануне опубликовал свою историю на китайском сайте. Менее чем за сутки пост просмотрели более 12 миллионов пользователей. Ван Юньбинь, […]