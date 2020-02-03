Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем подозреваемым по делу МН17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем подозреваемым по делу о крушении малазийского самолета МН17 над оккупированной территорией Донбасса в июле 2014 года и вызвала их для участия в следственных процедурах.
«Национальная прокуратура Нидерландов считает крайне важным, чтобы всем сторонам было уделено достаточно внимания в ходе судебного процесса, поэтому мы надеемся, что 9 марта 2020 года все подозреваемые или, возможно, их адвокаты будут присутствовать», – цитирует информагентство «Укринформ» заявление официального представителя ведомства.
Как сообщил источник «Укринформа», подполковник Олег Пулатов выразил желание присоединиться к судебному процессу. Его интересы в суде будет представлять нидерландская юридическая фирма.
Между тем агентство ТАСС сообщает со ссылкой на адвоката одного из ответчиков, что Пулатова будут представлять два нидерландских адвоката и один российский.
Как сообщается, Окружной суд Гааги на прошлой неделе подтвердил, что по крайней мере один из подозреваемых по делу МН17 выразил желание участвовать в судебном процессе и будет представлен в суде нидерландской юридической фирмой. Его имя и название фирмы суд не уточнил.
Судебный процесс начнется 9 марта 2020 года.
19 июня 2019 года Международная совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в причастности к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса «Бук», из которого был сбит малазийский лайнер. Трое подозреваемых – Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов – являются гражданами РФ. Четвертый – гражданин Украины Леонид Харченко. Все четверо были объявлены в международный розыск. Их присутствие в зале суда представляется маловероятным, однако судебному процессу это не помешает.
Пассажирский Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. Все 283 пассажира и 15 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли.
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Русская служба «Голоса Америки»
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Последнее: Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем подозреваемым по делу о крушении малазийского самолета МН17 над оккупированной территорией Донбасса в июле 2014 года и вызвала их для участия в следственных процедурах. «Национальная прокуратура Нидерландов считает крайне важным, чтобы всем сторонам было уделено достаточно внимания в ходе судебного процесса, поэтому мы надеемся, что 9 марта 2020 года […]
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