Армия Сирии перекрыла снабжение боевиков по шоссе Латакия – Алеппо

Сирийские войска вошли в поселок Тернаба и перекрыли участок шоссе Латакия – Алеппо, по которому велось снабжение боевиков, сообщают информационные агентства.

Правительственные силы находятся в 8 км от Идлиба, административного центра одноименной провинции, передает ТАСС со ссылкой на SANA.

После того, как был освобожден Маарет-эн-Нууман, сирийские войска приблизились с юга, востока и запада к Саракибу, который расположен на пересечении автострад Латакия – Алеппо и Дамаск – Алеппо. Освобождение Саракиба позволит ускорить разгром боевиков в провинции Идлиб.

Быстрое продвижение сирийской армии на этом участке фронта вызвало недовольство Турции.

В понедельник турецкие авиация и артиллерия нанесли удары по 40 целям в сирийской провинции Идлиб. Анкара утверждает, что атака была произведена в ответ на обстрел турецких сил, в результате которого погибли шестеро военных. Вину за обстрел Анкара возложила на сирийскую правительственную армию.





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