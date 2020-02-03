Армия Сирии перекрыла снабжение боевиков по шоссе Латакия – Алеппо

Армия Сирии перекрыла снабжение боевиков по шоссе Латакия – Алеппо

03.02.2020, 21:51, Новости дня

Сирийские войска вошли в поселок Тернаба и перекрыли участок шоссе Латакия – Алеппо, по которому велось снабжение боевиков, сообщают информационные агентства.

Правительственные силы находятся в 8 км от Идлиба, административного центра одноименной провинции, передает ТАСС со ссылкой на SANA.

После того, как был освобожден Маарет-эн-Нууман, сирийские войска приблизились с юга, востока и запада к Саракибу, который расположен на пересечении автострад Латакия – Алеппо и Дамаск – Алеппо. Освобождение Саракиба позволит ускорить разгром боевиков в провинции Идлиб.

Быстрое продвижение сирийской армии на этом участке фронта вызвало недовольство Турции.

В понедельник турецкие авиация и артиллерия нанесли удары по 40 целям в сирийской провинции Идлиб. Анкара утверждает, что атака была произведена в ответ на обстрел турецких сил, в результате которого погибли шестеро военных. Вину за обстрел Анкара возложила на сирийскую правительственную армию.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем подозреваемым по делу о крушении малазийского самолета МН17 над оккупированной территорией Донбасса в июле 2014 года и вызвала их для участия в следственных процедурах. «Национальная прокуратура Нидерландов считает крайне важным, чтобы всем сторонам было уделено достаточно внимания в ходе судебного процесса, поэтому мы надеемся, что 9 марта 2020 года […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика