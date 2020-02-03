Армия Сирии перекрыла снабжение боевиков по шоссе Латакия – Алеппо

Сирийские войска вошли в поселок Тернаба и перекрыли участок шоссе Латакия – Алеппо, по которому велось снабжение боевиков, сообщают информационные агентства.
Правительственные силы находятся в 8 км от Идлиба, административного центра одноименной провинции, передает ТАСС со ссылкой на SANA.
После того, как был освобожден Маарет-эн-Нууман, сирийские войска приблизились с юга, востока и запада к Саракибу, который расположен на пересечении автострад Латакия – Алеппо и Дамаск – Алеппо. Освобождение Саракиба позволит ускорить разгром боевиков в провинции Идлиб.
Быстрое продвижение сирийской армии на этом участке фронта вызвало недовольство Турции.
В понедельник турецкие авиация и артиллерия нанесли удары по 40 целям в сирийской провинции Идлиб. Анкара утверждает, что атака была произведена в ответ на обстрел турецких сил, в результате которого погибли шестеро военных. Вину за обстрел Анкара возложила на сирийскую правительственную армию.
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