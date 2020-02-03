Мнение: Побережье

Китай ввел карантин и закрыл портовый город Веньчжоу в 700 км от Уханя. Это не самый крупный порт страны, но тенденция налицо: карантинные мероприятия вплотную подошли к побережью. В случае, если будет введена карантинная блокада в крупных и значимых портах страны, это приведет уже к серьезному экономическому коллапсу, пусть и временному. Если же учесть, что карантин должен вводиться на срок не менее инкубационного периода (а скорее всего, на время, кратно превышающее таковой), то экономика Китая попадает в крайне тяжелое положение.

ОПЕК собирается в ближайшие дни на чрезвычайное собрание технического комитета с единственным вопросом спасения рынка от краха. Нефтяные контракты уже подешевели на 15%, а новости из Китая не дают никакой определенности. ОПЕК должна будет решать вопрос о существенном сокращении добычи нефти, причем не стоит забывать, что за пределами ОПЕК находятся США, не связанные с его решениями никакими обязательствами, а значит — американцы будут весьма неопределенным фактором любого решения, которое примет ОПЕК.

Роснефть, которая экспортирует в Китай до 60% своей добычи, в этих условиях попадает в зону риска. С Газпромом проще, но в случае замедления китайских показателей неизбежно возникнут проблемы в Европе, а значит — помимо теплой зимы, переизбытка газа на европейском рынке, помимо упавших цен можно будет ожидать еще и резкого сокращения спроса на газ. На фоне чудовищных и практически неокупаемых вложений в трубопроводы Потоков дела Газпрома начинают выглядеть совсем нерадужно.

Источник: Эль Мюрид

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Последнее: Китай ввел карантин и закрыл портовый город Веньчжоу в 700 км от Уханя. Это не самый крупный порт страны, но тенденция налицо: карантинные мероприятия вплотную подошли к побережью. В случае, если будет введена карантинная блокада в крупных и значимых портах страны, это приведет уже к серьезному экономическому коллапсу, пусть и временному. Если же учесть, что […]