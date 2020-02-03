Из-за укушенной львом туристки «суд» в Крыму арестовал владельца сафари-парка Зубкова

3 февраля подконтрольный России «Белогорский районный суд» арестовал крымского бизнесмена, директора ялтинского зоопарка и сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова. Об этом сообщает проект «Крым.Реалии».

«Судья» Татьяна Балема вынесла решение об аресте Зубкова на два месяца. На предпринимателя надели наручники и увели в полицейский участок.

«В связи с неявкой Зубкова в суд 20 января судья вынесла решение о его аресте на два месяца, так как имеются опасения, что он выедет за границу», – рассказали в пресс-службе суда.

По словам адвокатов, они будут добиваться, чтобы Зубкова отпустили из-под ареста.

В июле 2018 года лев укусил туристку Ольгу Соломину в сафари-парке «Тайган». По словам женщины, в момент нападения хищника директор был рядом, но «не смог сразу утихомирить своих животных». Сам Зубков утверждал, что Соломина была в нетрезвом состоянии и «трепала льва за гриву», из-за чего он ее и укусил.

Роспотребнадзор провел проверку из-за инцидента, но никаких нарушений не выявил. Однако уголовное дело в отношении Зубкова еще расследуется.

До крымского «референдума» Зубков открыто выступал за присоединение Крыма к России и хотел поставить памятник президенту РФ Владимиру Путину. Однако уже в 2015 году заговорил о том, что принадлежащие ему объекты подвергаются давлению со стороны «крымской власти».

В январе 2016 года Зубков заявил, что ошибался, когда стремился к присоединению полуострова к России. Он неоднократно критиковал главу оккупационной администрации Сергея Аксенова, утверждая, что ему и «клану его родственников» теперь принадлежит весь полуостров. Аксенов назвал Зубкова «чисто проукраинским персонажем».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Мы все прекрасно знаем, что никакие силы притяжения не могут помешать упорным и целеустремленным людям благополучно достигать своих целей. Даже если силы — это полиция, а цель — это секс. И не просто долгожданный вечер со своей второй половинкой в укромном номере отеля со свечами и прочей романтической атрибутикой, а самый настоящий, секс на пляже […]