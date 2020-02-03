Турция выделит Украине на закупку военной техники 33 млн долларов

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк и министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак подписали соглашение о военно-финансовом сотрудничестве двух стран. Анкара выделит Киеву 33 млн долларов на закупку военной техники.
«Сегодня подписано важное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, по которому украинское войско получит финансовую помощь от турецких партнеров», – передает слова Зеленского РИА «Новости».
Соглашение было подписано в ходе визита в Киев президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана после заседания стратегического совета высокого уровня.
Пресс-служба президента Украины уточнила, что по соглашению Анкара выделит Киеву 33 млн долларов на закупку военной техники.
«Подписали соглашение между кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики о военно-финансовом сотрудничестве, а также протокол между правительствами Украины и Турции о воплощении финансовой помощи. Документами предусматривается выделение турецкой стороной для нужд вооруженных сил Украины 200 млн турецких лир (около 33 млн долларов) для приобретения турецких товаров военного и двойного назначения», – информирует офис Зеленского.
Также в ходе визита в Киев Эрдоган заявил, что власти Турции приняли решение об обеспечении жильем около 500 семей крымских татар.
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