Турция выделит Украине на закупку военной техники 33 млн долларов

Турция выделит Украине на закупку военной техники 33 млн долларов

03.02.2020, 21:30, Новости дня

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк и министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак подписали соглашение о военно-финансовом сотрудничестве двух стран. Анкара выделит Киеву 33 млн долларов на закупку военной техники.

«Сегодня подписано важное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, по которому украинское войско получит финансовую помощь от турецких партнеров», – передает слова Зеленского РИА «Новости».

Соглашение было подписано в ходе визита в Киев президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана после заседания стратегического совета высокого уровня.

Пресс-служба президента Украины уточнила, что по соглашению Анкара выделит Киеву 33 млн долларов на закупку военной техники.

«Подписали соглашение между кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики о военно-финансовом сотрудничестве, а также протокол между правительствами Украины и Турции о воплощении финансовой помощи. Документами предусматривается выделение турецкой стороной для нужд вооруженных сил Украины 200 млн турецких лир (около 33 млн долларов) для приобретения турецких товаров военного и двойного назначения», – информирует офис Зеленского.

Также в ходе визита в Киев Эрдоган заявил, что власти Турции приняли решение об обеспечении жильем около 500 семей крымских татар.



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