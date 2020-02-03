Буйнов поздравил Веру Брежневу с днем рождения, назвав ее самой обаятельной и привлекательной

Александр Буйнов поздравил з днем рождения Веру Брежневу. Сегодня, 3 февраля, певице исполнилось 38 лет.

С праздником артистку поздравил любимый муж Константин Меладзе. Не забыли об имениннице и коллеги по сцене. Так, на странице своего профиля в соцсети Instagram добрые слова в адрес исполнительницы оставил российский певец Александр Буйнов. 69-летний артист не поскупился на комплименты и назвал Брежневу «самой обаятельной и привлекательной». С его слов, артистку вполне можно награждать титулом «Мисс Позитив»за ее жизнерадостность и доброту.

К публикации певец добавил совместное фото с именинницей, на котором она запечатлена в коротком облегающем платье телесного цвета с черным, похожим на вычурную татуировку, узором. Сам исполнитель при этом — в традиционном стильном пиджаке, Брежнева же держит его под ручку. Буйнов пожелал возлюбленной Меладзе здоровья, любви и женского счастья, а также целых мешков подарков.

Сама Вера Брежнева в одном из интервью рассказала, что не считает необходимым делиться в интернете всеми подробностями семейной и личной жизни. Интересно она ответила на вопрос о поздравлении своих близких в Сети. Так, певица считает нецелесообразным делать это в Instagram в то время, как именинник находится в соседней комнате. Стоит отметить, что ее старшая дочь Соня переехала в США, девушка учится там на актерских курсах.

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