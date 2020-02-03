Доклад «О положении дел в стране» – прогнозы

Во вторник вечером президент США Дональд Трамп выступит с ежегодным обращением «О положении дел в стране», приняв приглашение Палаты представителей, которая недавно объявила ему импичмент.

Сенаторы должны проголосовать по вопросу о признании Трампа виновным и отстранении его от должности. Президент почти наверняка будет оправдан, поскольку большинство мест в Сенате занимают республиканцы, а для вынесения обвинительного приговора нужно как минимум две трети голосов.

«Это беспрецедентная ситуация для нашей страны, чтобы с обращением «О положении дел в стране» выступал президент, представленный к импичменту и выдвигающийся на переизбрание, – отмечает профессор политологии из Университета Акрона Дэвид Коэн. – Эти события напоминают политический триллер – за тем исключением, что происходят в реальности».

Тема доклада Трампа заявлена как «Великое возрождение Америки».

«Я полагают, он представит позитивную картину, обращенную в будущее», – отмечает высокопоставленный представитель администрации, добавляя, что Трамп, вероятно, «призовет Конгресс работать вместе с ним над дальнейшим строительством инклюзивной экономики, при которой наименее благополучные категории населения демонстрируют наиболее быстрый рост, а люди любого происхождения находят новые возможности».

Однако в воскресном интервью каналу Fox Трамп выразил сомнения в том, что в этом году он сможет рассчитывать на сотрудничество со стороны Палаты представителей, которая находится под контролем демократов и в декабре объявила ему импичмент.

«Честно говоря, я не уверен, что он могут это сделать. Я думаю, они просто хотят победить, и неважно, как», – сказал он.

Как ожидается, в этом году трансляцию выступления Трампа в Палате представителей, где соберутся законодатели из обеих палат, а также приглашенные министры и судьи Верховного суда, будут смотреть около 50 миллионов человек: это примерно вдвое меньше, чем предполагаемая аудитория воскресной трансляции Суперкубка – финала чемпионата по американскому футболу.

По мнению Коэна, несмотря на прогнозы Белого дома по поводу позитивного настроя доклада, надежды на это невелики, учитывая, что президент известен склонностью отступать от намеченного сценария. «И то если предположить, что команда спичрайтеров Белого дома сумеет нарисовать позитивную картину, помимо хвастовства по поводу финансовых рынков», – добавляет эксперт.

В беседах с журналистами и предвыборных выступлениях Трамп неоднократно подчеркивал рекордные показатели ведущих американских биржевых индексов, которые он считает заслугой своей администрации.

Напоминая о мрачноватом тоне инаугурационной речи Трампа, Коэн высказывает предположение, что подобная риторика может просочиться и в это выступление президента.

Пока неясно, будет ли он напрямую комментировать ситуацию с импичментом.

«Делать допущения всегда небезопасно, поэтому я не буду прогнозировать, что сегодня скажет об этом президент, – сказал высокопоставленный представитель администрации, отвечая на вопрос о том, коснется ли Трамп темы импичмента. – Очевидно, много всего происходит, но я не буду давать прогнозов и забегать вперед относительно того, что скажет президент».

Впрочем, по словам источника в администрации, выступление должно быть сосредоточено на внутреннеполитической ситуации, и никаких сенсационных заявлений по поводу внешней политики не ожидается.

Как отмечает высокопоставленный представитель администрации, в случае со столь масштабными выступлениями «над текстом речи по сути работает все правительство, поскольку идет процесс, затрагивающий каждое ведомство». По словам источника, подготовкой выступления занимаются несколько официальных лиц, однако «все начинается с президента и заканчивается им же».

Как сообщают в Белом доме, одним из гостей Трампа на заседании станет ветеран войны в Афганистане Тони Рэнкинс из Цинциннати, который столкнулся с посттравматическим стрессовым расстройством и наркотической зависимостью, вследствие чего отбыл несколько сроков в тюрьме и оказался без крыши над головой.

«Компания под названием Our Investments (Наши инвестиции) помогла Тони освоить специальности столяра, маляра, укладчика кирпича и иные навыки, связанные со строительством, – рассказал источник в администрации. – Новая работа помогла ему справиться с наркотической зависимостью и воссоединиться с семьей».

Вторым гостем Трампа станет заместитель начальника пограничной службы Рауль Ортис, который «почти три десятилетия помогал обеспечивать национальную безопасность Америки», заявляют в Белом доме.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Мы все прекрасно знаем, что никакие силы притяжения не могут помешать упорным и целеустремленным людям благополучно достигать своих целей. Даже если силы — это полиция, а цель — это секс. И не просто долгожданный вечер со своей второй половинкой в укромном номере отеля со свечами и прочей романтической атрибутикой, а самый настоящий, секс на пляже […]