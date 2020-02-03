Сын Джона Леннона перенес экстренную операцию

Сын Джона Леннона перенес экстренную операцию

03.02.2020, 21:26, Разное

Сын британского рок-музыканта Джона Леннона перенес срочную операцию по удалению злокачественной опухоли. О своем самочувствии Джулиан рассказал в интервью изданию The Sun. 

Наследник бывшего участника группы The Beatles узнал о страшном заболевании в ходе осмотра у дерматолога. Специалист обратил внимание на родинку на голове музыканта и назначил ему биопсию. Выяснилось, что родинка переросла в злокачественную опухоль.

Джулиан Леннон выразил надежду, что ему удалось полностью излечиться от заболевания. «Я не могу описать, каково это. От одного момента счастья до страха, что я могу умереть в любой момент. Я все еще внутренне содрогаюсь, но моя вера сильна», – цитирует его Lenta.ru.



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