Володин назвал срок подачи поправок к законопроекту о горячем питании в школах

Подача поправок к законопроекту о горячем питании школьников завершится 6 февраля, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, к документу внесена президентская поправка, которую давно ждут граждане.
Согласно поправкам, школьники младших классов будут получать бесплатное горячее питание минимум раз в день. «Учитывая достаточную проработанность законопроекта, и то, что мы саму проблему обсуждаем длительное время, поправки президента позволяют решить многие проблемы. В этой связи принято решение, что завершение срока подачи поправок – 6 февраля», – сказал Володин.
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