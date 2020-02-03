Володин назвал срок подачи поправок к законопроекту о горячем питании в школах

Володин назвал срок подачи поправок к законопроекту о горячем питании в школах

03.02.2020, 21:26, Разное

Подача поправок к законопроекту о горячем питании школьников завершится 6 февраля, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, к документу внесена президентская поправка, которую давно ждут граждане. 

Согласно поправкам, школьники младших классов будут получать бесплатное горячее питание минимум раз в день. «Учитывая достаточную проработанность законопроекта, и то, что мы саму проблему обсуждаем длительное время, поправки президента позволяют решить многие проблемы. В этой связи принято решение, что завершение срока подачи поправок – 6 февраля», – сказал Володин.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Мы все прекрасно знаем, что никакие силы притяжения не могут помешать упорным и целеустремленным людям благополучно достигать своих целей. Даже если силы — это полиция, а цель — это секс. И не просто долгожданный вечер со своей второй половинкой в укромном номере отеля со свечами и прочей романтической атрибутикой, а самый настоящий, секс на пляже […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика