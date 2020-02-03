Мнение: Пошел ты, Ваня!

Даже при извинениях власти России умеют унизить граждан.
Журналист Иван Голунов потребовал от государства принести официальные извинения за незаконное уголовное преследование.
Пришел ответ из Генпрокуратуры, о котором сообщил адвокат Голунова – Сергей Бадамшин. Извиняться отказались, написав, что извиниться должен прокурор, непосредственно надзиравший за уголовным делом.
То есть, как всегда – высшее начальство ни при чем, — виноваты исполнители. Хотя ничего не стоило прислать ответ с извинениями от Генпрокуратуры и закрыть вопрос. К тому же, ей не мешало бы разобраться, как это так в Москве прокурор лихо работал, «надзирая» за сфабрикованным делом.
Или, наконец, можно было по-тихому переслать из Генпрокуратуры требование Ивана Голунова прокурору Москвы, попросить во внутренней переписке. И закрыть тему.
Но, нет. Так не хотят. Пошел ты, Ваня! Не в ту дверь зашел за извинениями, пострадавший! Подай прошение этажом ниже!
Неплохо Краснов вошел в работу вместо Чайки.
До чего же сволочная, мелочная, подлая публика!
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Источник: СерпомПо
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