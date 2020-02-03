Малькевич: России нужно лучше противодействовать кибербуллингу

По словам члена Общественной палаты РФ Александра Малькевича, некоторые россияне очень часто сталкиваются с травлей на просторах интернета. Поэтому, он считает уместным начать бороться с этим на законодательном уровне.
В качестве примера «буллинга», журналист назвал недавний случай, произошедший около 2 месяцев назад с главредом RT Маргаритой Симоньян. Тогда неизвестный интернет-пользователь прислал журналистке сообщение, в котором пожелал ей и её близким «чудовищной, насильственной смерти». Более того, с таким отношением к себе сталкиваются не только знаменитости, но и обычные граждане. На данный момент в Российской Федерации по-прежнему нет закона, ограждающего людей от подобных нападок.
К сожалению, сообщения подобного характера в социальных сетях получают и несовершеннолетние, поэтому ситуация должна быть урегулирована на мировом уровне. Представители Общественной палаты уже обсуждают этот вопрос, и в целом, согласны с мнением Малькевича, призывая выделить отдельную статью в уголовном кодексе в отношении интернет-буллинга, пишет издание «ПолитЭксперт»
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