В Барнауле студент-медик спас женщину с перерезанным горлом

В Барнауле студент местного медицинского ВУЗа смог спасти жизнь женщине, получившей ножевое ранение горла во время застолья. Об этом пишет издание РИА Новости со ссылкой на представителей регионального минздрава.

Сотрудники ведомства отметили, что молодой человек, получающий образование в местном медицинском университете, смог оказать первую медицинскую помощь до приезда бригады скорой. Инцидент произошел накануне после 21:00 по местному времени. В жилой квартире произошла ссора между мужчиной, являющимся хозяином жилища, и гостьей.

Все завершилось тем, что жительница получила ножевое ранение в районе горла. Свидетели произошедшего сразу же начали искать помощь. К счастью, в одной из соседних квартир находился студент-медик. Воспользовавшись полотенцем, он пережал артерию, сумев остановить кровотечение. В итоге, потерпевшая была спасена.

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