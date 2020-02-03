Стало известно о требовании Саудовской Аравии сократить добычу нефти из-за коронавируса

Стало известно о требовании Саудовской Аравии сократить добычу нефти из-за коронавируса

03.02.2020, 21:19, Новости дня

Саудовская Аравия требует значительно сократить добычу нефти в странах-участницах ОПЕК, чтобы избежать падения спроса на нефть в связи с распространением коронавируса, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Утверждается, что ОПЕК может принять решение о сокращении добычи нефти на предстоящей встрече на следующей неделе. Эр-Рияд настаивает на общем сокращении добычи нефти всеми странами ОПЕК до 500 тыс. баррелей в день, информирует РБК со ссылкой на WSJ.

Другой сценарий предполагает временное сокращение добычи только со стороны Саудовской Аравии на 1 млн баррелей в сутки. Сейчас эта страна производит около 9,7 млн баррелей в сутки.

Саудовские власти опасаются, что растущие потери нефтяных доходов угрожают их усилиям по диверсификации экономики.

Вечером в понедельник стоимость нефти марки Brent упала до 54,9 доллара за баррель впервые с января 2019 года. Bloomberg писал, что такая ситуация на рынке нефти возникла из-за падения спроса в Китае на 20% из-за коронавирусной инфекции.

В понедельник президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с королем Саудовской Аравии Сальманом обсудил ситуацию на мировом рынке углеводородов.



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