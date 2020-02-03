Российская фирма потребовала от партии французской оппозиционерки Марин Ле Пен €9 млн

Российская компания «Авизапчасть» в конце декабря 2019 года обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к французской партии «Национальное объединение», главой которой является Марин Ле Пен, о возврате €9 млн долга. Информация об этом опубликована в базе данных арбитражных судов.

Как пишет издание «Открытые медиа», речь идёт о кредите который партия взяла в 2014 году в «Первом чешско-российском банке» (ПЧРБ). Партия, называвшаяся тогда «Национальный фронт», была вынуждена обратиться за финансированием в российский банк, после того как получила отказ в финансовых учреждениях Евросоюза и США.

После того, как о сделке стало известно, оппоненты и СМИ обвинили Ле Пен в финансовой зависимости от российских властей, усмотрев связь между ПЧРБ и Кремлём, так как единственным владельцем этого банка был Роман Попов, когда-то работавший на Геннадия Тимченко, миллиардера и близкого знакомого российского президента Владимира Путина. На каких условиях был выдан кредит, не раскрывалось, но источники в партии Ле Пен называли их «взаимовыгодными», уточняет издание.

В 2016 году Центробанк России лишил ПЧРБ лицензии за «неадекватную оценку рисков и полную потерю собственного капитала», пишет издание. Как вскоре выяснилось, незадолго до отзыва лицензии из банка была выведена значительная часть активов, в том числе и кредит Ле Пен. Права требования по нему перешли к компании «Конти», зарегистрированной на окраине Москвы в Южном Бутово и занимающейся прокатом автомобилей. Она же, в свою очередь, передала их компании «Авиазапчасть».

На выборах президента Франции в 2017 году Марин Ле Пен заняла второе место, в первом туре разрыв между ею и нынешним лидером страны Эммануэлем Макроном составил менее 3%.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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