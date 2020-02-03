Мнение: Маарат-ан-Нуман. Бои за трассу М-5

Мнение: Маарат-ан-Нуман. Бои за трассу М-5

03.02.2020, 21:18, Разное

Вышел новый огромный сюжет военкоров Anna-News об освобождении Маарат-ан-Нумана и сражению за трассу М-5.
Как обычно — уникальные съемки непосредственно из боевых порядков наступающих сирийских войск — как с земли, так и с БПЛА. Кадры боев, зачистки (очень атмосферно), продвижения наступающей армии, мнения простых солдат и офицеров о происходящем, интересные наблюдения о тактике боевиков. Плюс очередная нарезка авиаударов ВКС РФ. Ну и само собой освобожденные города и поселки, трофеи, трупы убитых боевиков. Никакой романтики, только суровая и мрачная рутина настоящей войны.

Эта работа — хроника боевых действий в провинции Идлиб в период 24 по 29 января. После неоднократных попыток террористов наступать на позиции сирийской армии, правительственные силы перешли в наступление. Их целью был Маарат ан-Нуман — второй по величине город в провинции Идлиб…

Источник: Colonel Cassad



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