Эрдоган в Киеве произнес «Слава Украине!» Это произошло после обстрела турецких военных в Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе визита в Киев 3 февраля и встречи с президентом Владимиром Зеленским произнес слова «Слава Украине!» Это произошло во время церемонии встречи президента Турции с участием украинских военных. Видео выложила пресс-служба президента Зеленского:

Лозунг «Слава Украине» в России позиционируется как националистический.

Известно, что в рамках визита президента Турции в Киев будет подписано соглашение, согласно которому Анкара предоставит 50 миллионов долларов финансовой помощи для нужд украинской армии, в том числе для закупки вооружения. Об этом накануне визита заявил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

Утром в понедельник в Сирии в результате обстрела сирийской армии погибли шестеро турецких военнослужащих, а еще девять военных получили ранения. Инцидент произошел в районе населенного пункта Саракиб в провинции Идлиб.

По данным Министерства национальной обороны Турции, обстрел вела сирийская армия, которой оказывают поддержку российские военные — несмотря на то, что ее заблаговременно уведомили о позициях турецких сил. В то же время в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (входит в Минобороны РФ) заявили, что турецкая сторона якобы не предупредила Россию о своих передвижениях в Идлибе, и именно поэтому турецкие военнослужащие попали под обстрел. ​

После этого обстрела Турция и Россия отменили запланированное на понедельник совместное патрулирование на севере Сирии, сообщила газета Daily Sabah.

Ранее представители российского Минобороны выступали категорически против участия Турции в военном конфликте в Сирии, а замминистра обороны России Анатолий Антонов заявлял, что высшее руководство Турции и лично президент Эрдоган вовлечены в незаконную добычу и перевозку в Турцию сирийской и иракской нефти.

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