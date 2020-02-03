Подозреваемым по делу о катастрофе MH17 предъявлены обвинения

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе рейса MH17 «Малайзийских авиалиний». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из обвиняемых – гражданина РФ полковника Олега Пулатова.

Обвиняемые вызваны в Нидерланды для проведения следственных действий.

«Боинг-777» «Малайзийских авиалиний», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. В результате погибли 298 человек – граждане 10 государств. Власти Украины заявляли, что самолет сбили ополченцы с помощью зенитно-ракетного комплекса «Бук», который им предоставила Россия. Москва эти обвинения отрицает.

В июне 2019 года следственная группа по делу о катастрофе (в нее входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины) назвала четверых подозреваемых. Среди них трое граждан РФ (генерал-майор Сергей Дубинский, полковник Олег Пулатов, полковник Игорь Стрелков (Гиркин)), а также украинец Леонид Харченко.

Судебный процесс над ними должен начаться 9 марта 2020 года.

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