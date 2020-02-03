Хет-трик Митчелла принес «Нефтехимику» победу над «Северсталью»

Хет-трик Митчелла принес «Нефтехимику» победу над «Северсталью»

03.02.2020, 21:06, Новости дня

Хоккеисты нижнекамского "Нефтехимика" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги принимали дома череповецкую "Северсталь". Хозяева льда не испытали особых проблем в игре с соперником, добившись уверенной победы над гостями со счетом 6:2.

В составе нижнекамской команды хет-трик оформил Зак Митчелл. Помимо него отличились Ильдар Шиксатдаров, Павел Порядин и Райан Мерфи. За череповецкий клуб шайбы забросили Сергей Монахов и Егор Чижиков.

"Нефтехимик", набрав 52 очка, располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Северсталь" с 48 баллами идет десятой на Западе.

Источник: Вести



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики принял решение сложить полномочия. Как передает «Интерфакс», об этом сообщили в пресс-службе ВФЛА «Учитывая, что деятельность ВФЛА не привела к восстановлению федерации в World Athletics, действуя в интересах чистых российских спортсменов для обеспечения их участия в международных и всероссийских соревнованиях, а также в целях сохранения целостности легкой атлетики, на заседании Президиума […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика