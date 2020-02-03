Хет-трик Митчелла принес «Нефтехимику» победу над «Северсталью»

Хоккеисты нижнекамского "Нефтехимика" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги принимали дома череповецкую "Северсталь". Хозяева льда не испытали особых проблем в игре с соперником, добившись уверенной победы над гостями со счетом 6:2.
В составе нижнекамской команды хет-трик оформил Зак Митчелл. Помимо него отличились Ильдар Шиксатдаров, Павел Порядин и Райан Мерфи. За череповецкий клуб шайбы забросили Сергей Монахов и Егор Чижиков.
"Нефтехимик", набрав 52 очка, располагается на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. "Северсталь" с 48 баллами идет десятой на Западе.
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