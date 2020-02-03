Российские военные уничтожили беспилотник, приближавшийся к базе Хмеймим

Российские военные с помощью комплекса противовоздушной обороны "Панцирь-С" уничтожили беспилотник, приближавшийся к авиабазе Хмеймим. Об этом рассказали в Минобороны России.
Воздушная цель приближалась со стороны северо-восточной части Средиземного моря. В ведомстве отметили, что в результате этого нет как пострадавших, так и материального ущерба. Авиабаза Хмеймим работает в плановом режиме.
Российские средства противовоздушной обороны обнаружили беспилотник в понедельник, 3 февраля, с наступлением темноты. Принадлежность летательного аппарата неизвестна, сообщает "Интерфакс".
Ранее генерал-майор Юрий Боренков рассказал о попытке атаки на базу Хмеймим. По его словам, дроны, которые запустили боевики, были перехвачены и выведены из строя.
"Панцирь-С" — это комплекс противовоздушной обороны ближнего действия. Он используется российскими военными для обороны объектов в Сирии.
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