Российские военные уничтожили беспилотник, приближавшийся к базе Хмеймим

Российские военные уничтожили беспилотник, приближавшийся к базе Хмеймим

03.02.2020, 21:06, Новости дня

Российские военные с помощью комплекса противовоздушной обороны "Панцирь-С" уничтожили беспилотник, приближавшийся к авиабазе Хмеймим. Об этом рассказали в Минобороны России.

Воздушная цель приближалась со стороны северо-восточной части Средиземного моря. В ведомстве отметили, что в результате этого нет как пострадавших, так и материального ущерба. Авиабаза Хмеймим работает в плановом режиме.

Российские средства противовоздушной обороны обнаружили беспилотник в понедельник, 3 февраля, с наступлением темноты. Принадлежность летательного аппарата неизвестна, сообщает "Интерфакс".

Ранее генерал-майор Юрий Боренков рассказал о попытке атаки на базу Хмеймим. По его словам, дроны, которые запустили боевики, были перехвачены и выведены из строя.

"Панцирь-С" — это комплекс противовоздушной обороны ближнего действия. Он используется российскими военными для обороны объектов в Сирии.

Источник: Вести



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