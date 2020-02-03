Всем эвакуированным из Китая россиянам предстоит двухнедельный карантин

Всем эвакуированным из Китая россиянам предстоит двухнедельный карантин

03.02.2020, 21:06, Новости дня

Жительница города Ухань, уроженка Твери Сабина Полякова приняла решение уехать из эпицентра коронавируса 2019-nCoV домой, хотя далеко не все российские граждане готовы покинуть Китай и остаются там на свой страх и риск. В прямом эфире программы "60 минут" Сабина рассказала об обстановке в Ухане.

"Нам сообщили об эвакуации несколько дней назад. Изначально не говорили, когда конкретно, а только о количестве вещей, которые можно провозить с собой, не более тридцати килограммов. Я не знаю, сколько точно на данный момент русских людей проживают в Ухане, но 140 человек будут эвакуированы завтра, 4 февраля, во второй половине дня", — заявил жительница Уханя. Она отметила, что всем эвакуированным предстоит пройти двухнедельный карантин в Подмосковье. Возможно, Сабина вернется в Ухань, когда ситуация стабилизируется.

"На самом деле сейчас я не так сильно переживаю. Мы каждый день выходим на улицу в масках. Не работают многие магазины, но мы можем пользоваться доставкой еды. Это не такая большая проблема. Конечно, мои родители переживают по поводу данной ситуации. И поэтому я подумала, что будет лучше на данный момент покинуть Ухань", — пояснила Сабина.

Эксперты по Китаю также отмечают, что китайское правительство делает все возможное для предотвращения эпидемии. "А фантастическая фейковая атака на эту проблему и огромное количество слухов подогревается не самими китайцами, а идет извне. Эта милая девушка Сабина очень правильно сказала, что сейчас в городе спокойно. И не стоит паниковать", — резюмировал китаевед, профессор НИУ ВШЭ Алексей Маслов в эфире программы "60 минут".

Источник: Вести



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