Чемпиона России по боксу арестовали за хранение наркотиков

Чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили заключили под стражу. Спортсмена подозревают в хранении наркотиков и нападении на сотрудника правоохранительных органов, сообщает «Интерфакс».

В минувшее воскресенье, 2 февраля, СМИ сообщили о том, что Кушиташвили и его друг были задержаны в Москве. При досмотре чемпион России набросился на сотрудника Росгвардии. Позднее выяснилось, что у спортсмена был пакетик с запрещенным веществом, передает RT.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики принял решение сложить полномочия. Как передает «Интерфакс», об этом сообщили в пресс-службе ВФЛА «Учитывая, что деятельность ВФЛА не привела к восстановлению федерации в World Athletics, действуя в интересах чистых российских спортсменов для обеспечения их участия в международных и всероссийских соревнованиях, а также в целях сохранения целостности легкой атлетики, на заседании Президиума […]