Чемпиона России по боксу арестовали за хранение наркотиков

Чемпиона России по боксу арестовали за хранение наркотиков

03.02.2020, 21:05, Разное

Чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили заключили под стражу. Спортсмена подозревают в хранении наркотиков и нападении на сотрудника правоохранительных органов, сообщает «Интерфакс».

В минувшее воскресенье, 2 февраля, СМИ сообщили о том, что Кушиташвили и его друг были задержаны в Москве. При досмотре чемпион России набросился на сотрудника Росгвардии. Позднее выяснилось, что у спортсмена был пакетик с запрещенным веществом, передает RT.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Президиум Всероссийской федерации легкой атлетики принял решение сложить полномочия. Как передает «Интерфакс», об этом сообщили в пресс-службе ВФЛА «Учитывая, что деятельность ВФЛА не привела к восстановлению федерации в World Athletics, действуя в интересах чистых российских спортсменов для обеспечения их участия в международных и всероссийских соревнованиях, а также в целях сохранения целостности легкой атлетики, на заседании Президиума […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика