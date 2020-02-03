Мишустин выступит с отчетом перед Думой 15 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин 15 апреля выступит на Охотном Ряду с отчетом о работе правительства. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, от политических фракций нижней палаты будут поданы предложения для подготовки отчета. «В будущем мы еще раз к этому вопросу вернемся, потому что нам необходимо утвердить окончательно регламент проведения отчета правительства», – сказал законодатель.
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