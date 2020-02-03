Зеленский предрек Украине «лавину инвестиций»

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Украинско-турецком бизнес-форуме в Киеве заявил, что проводимые в стране экономические реформы создают условия для притока инвестиций.
«Украину должна накрыть лавина из инвестиций, как внешних, так и внутренних. Уже сегодня мы достигли необходимых для этого предпосылок: это позитивный тренд устойчивого роста экономики и установление макроэкономической стабильности, увеличение ВВП Украины, снижение инфляции, рост золотовалютных резервов, повышение кредитного рейтинга и смена прогнозов на «стабильный» и «положительный», – сказал Зеленский, передает «Интерфакс».
Он отметил, что Украина становится «стабильным и понятным рынком потенциально больших возможностей», пригласив при этом компании из Турции участвовать в концессионных конкурсах.
«Одним из наших приоритетов является масштабная модернизация нашей инфраструктуры: дорог, аэропортов, морских портов, запуск речного транспорта. Уже запущены первые концессионные конкурсы морских портов «Ольвия» и «Херсон». Сейчас мы готовим новые конкурсы по украинским аэропортам и морским портам, а также проекты концессионных дорог. Приглашаем турецкий бизнес к активному участию в них и ожидаем приход ваших инвестиций в этот сектор», – сказал Зеленский.
Ранее Зеленский после форума в Давосе сообщил, что Киев имеет поддержку со стороны инвесторов, которые «верят» нынешним украинским властям.
Однако депутат Верховной рады Виктор Медведчук заявил, что поездка Зеленского на форум оказалась провалом для страны, и возложил вину за это на команду главы государства. Также о провале Зеленского в Давосе заявили в Израиле.
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