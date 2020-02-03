Составлен список лучших гаджетов десятилетия

Составлен перечень лучших гаджетов десятилетия по версии «Яндекс.Маркета». Устройства оценивались в разных категориях с учетом инноваций и проявленного покупателями интереса.

В списках смартфонов безусловными лидерами оказалась продукция от Samsung, Apple, а также Xiaomi. Высокую оценку получила серия девайсов Galaxy от южнокорейского производителя. Не меньшее внимание досталось серии смартфонов Redmi Note, совместившей высокий уровень качества с невысоким ценником.

Среди планшетов самым востребованным оказался iPad. Устройство помогает просматривать фильмы, читать книги, развлекаться играми. Гаджет получил высокого качества дисплей с удобными размерами. Среди ноутбуков первое место получил MacBook Air от Apple. Это достижение было получено благодаря высокому качеству сборки и продолжительной работе от батареи при высокой мощности аппаратной начинки.

Среди смарт-браслетов за соотношение цена/качество отметили Xiaomi Mi Band. В то же время Apple Watch удостоили признания за вклад в развитие сегмента рынка. Другой продукт американской компании оказался лучшим в классе беспроводных наушников. AirPods отметили за простоту в использовании, а также длительную автономную работу. Среди портативных колонок высшую оценку отдали продукту JBL за высококачественный звук, привлекательный дизайн, влагозащиту и ёмкий аккумулятор.

В списке дронов отмечена модель Phantom DJI с большим набором опций, качественной камерой и относительно небольшой ценой. Консоль PlayStation оказалась лучшей в собственном сегменте. Среди продуктов технологического рынка, ориентированных на комплектацию «умного дома», выделили Amazon Echo и Xiaomi MiHome.

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