Экстрасенс Кинжинов говорит о клевете на певицу Ирину Отиеву

Экстрасенс Александр Кинжинов говорит о клевете на певицу Ирину Отиеву. Карты Таро помогли ему выяснить, что скандальная информация, порочащая её доброе имя, вымышлена.

Финалист «Битвы экстрасенсов» уверен, что 61-летняя джазовая исполнительница не страдает от алкогольной зависимости, в чем её обвиняли подхватившие клевету журналисты. Кинжинов спрашивает «любителей злословить», всегда ли они выглядят безупречно, если им нанести неожиданный визит. Скорее всего, они просто не откроют дверь нежданному визитеру. Певица допустила ошибку, и сама же в ней призналась в оправдание, впустив посетителей в дом в тот момент, когда была не готова к приему.

А внешность человека с годами не меняется в лучшую сторону, и осуждать его за это, считает Кинжинов, не стоит. Спровоцированный передачей Андрея Малахова «Прямой эфир» безосновательный наговор на 61-летнюю артистку «не может быть причиной для публичного освистания».

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