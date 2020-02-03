Минтруд предложил выделить более 1,5 трлн рублей на маткапитал до 2022 года

Минтруд предложил выделить более 1,5 трлн рублей на маткапитал до 2022 года

03.02.2020, 20:58, Новости дня

Минтруд предложил выделить более 1,5 трлн рублей на предоставление материнского капитала в 2020-2022 годах, чтобы обеспечить выплаты за первого ребенка и увеличить размер выплат за второго.

Согласно проекту закона, изначально на выплату материнского капитала закладывалось на три года более 945 млрд рублей, а теперь финансирование увеличится до 428 млрд рублей в 2020 году, 522 млрд рублей – в 2021 году и 582 млрд рублей – в 2022 году, передает РИА «Новости».

Отмечается, что поправки вносятся в закон «О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Напомним, 15 января Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Президент указал, что судьба России, ее историческая перспектива зависят от того, «сколько нас будет».

Глава государства предложил ввести ежемесячные выплаты на каждого ребенка от трех до семи лет, а также поручил поднять сумму материнского капитала до 616 тыс. 617 рублей с 1 января 2020 года.



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