Российские военные сообщили об уничтожении беспилотника, летевшего к базе Хмеймим в Сирии

Российские военные применили комплекс противовоздушной обороны «Панцирь-С» для уничтожения беспилотника, который приближался к авиабазе Хмеймим со стороны северо-восточной части Средиземного моря. Как передает «Интерфакс», об этом заявили в Минобороны.
«Ракетным вооружением зенитного ракетно-пушечного комплекса „Панцирь-С“ российской авиабазы воздушная цель на удалении от авиабазы уничтожена. Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме», — говорится в сообщении.
По данным Минобороны, беспилотник был обнаружен с наступлением темноты российскими средствами ПВО. Военные сообщили, что беспилотник неизвестной принадлежности приближался к российской базе со стороны северо-восточной части Средиземного моря.
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