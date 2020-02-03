Российские военные сообщили об уничтожении беспилотника, летевшего к базе Хмеймим в Сирии

Российские военные сообщили об уничтожении беспилотника, летевшего к базе Хмеймим в Сирии

03.02.2020, 20:57, Новости дня

Российские военные применили комплекс противовоздушной обороны «Панцирь-С» для уничтожения беспилотника, который приближался к авиабазе Хмеймим со стороны северо-восточной части Средиземного моря. Как передает «Интерфакс», об этом заявили в Минобороны.

«Ракетным вооружением зенитного ракетно-пушечного комплекса „Панцирь-С“ российской авиабазы воздушная цель на удалении от авиабазы уничтожена. Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, беспилотник был обнаружен с наступлением темноты российскими средствами ПВО. Военные сообщили, что беспилотник неизвестной принадлежности приближался к российской базе со стороны северо-восточной части Средиземного моря.



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