В Иванове по обвинению в педофилии арестовали замдиректора школы

«Единая Россия» исключила его из партии.

Районный суд в Иванове арестовал по обвинению в педофилии заместителя директора школы №37 Павла Покровского, рассказали ТАСС в пресс-службе областного управления СК. Ему вменяют статьи о «развратных действиях» и «сексуальном изнасиловании» несовершеннолетнего, а также о его регулярном спаивании.

Покровского задержали в пятницу 31 января. Городское издание Ivday.ru без указания источника утверждает, что за день до этого на него написал заявление один из родителей ученика школы, обнаруживший в телефоне сына переписку сексуального характера с педагогом.

Согласно сайту школы, 37-летний Покровский сам был выпускником 37-й школы и преподавал там историю не менее 15 лет. В своем твиттер-аккаунте он также отмечает, что состоял в областном отделении «Единой России» и был председателем избирательной комиссии №124. Регулярно получал награды от ивановских чиновников и депутатов, в том числе был обладателем общественной награды «Орден детских сердец».

Вскоре после задержания Покровского местное отделение «Единой России» созвало городской политсовет, где его исключили из партии за «обвинения в таком серьезном преступлении». Единороссы также потребовали отстранить его от должности в школе на время расследования.

Ivday.ru отмечает, что еще «совсем недавно» Покровский был директором школы, однако его понизили до заместителя по учебно-воспитательной работе. По версии издания, это произошло после жалоб родителей на то, что он стал проводить отдельные занятия с мальчиками и с девочками, поскольку «половое созревание подростков мешает им хорошо учиться».

Источник: Новая газета

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