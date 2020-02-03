Итальянский сенатор предложил бороться с коронавирусом с помощью «римского салюта»

Зампредседателя сената парламента Италии Иньяцио Ла Русса посоветовал итальянцам вместо рукопожатия использовать для приветствия «римский салют», чтобы избежать заражения коронавирусом. Соответствующий пост он разместил в Twitter, но позже удалил запись.

«Не пожимайте никому руки, заражение летально. Используйте римский салют как антивирус и противомикробное средство», – написал Ла Русса, передает РИА «Новости».

Однако пользователи соцсетей напомнили политику, что данный приветственный жест (правая рука протянута вперед параллельно земле) использовался не только древними римлянами, но и членами фашистской партии при Бенито Муссолини.

Эту точку зрения поддержал и депутат парламента от правящей Демократической партии Эмануэле Фиано. «Вызывает смущение тот факт, что зампредседателя сената иронизирует над вирусом, о котором уже много дней говорит весь мир и который вызывает жертвы и тревогу», – написал он, напомнив, что это приветствие, использовавшееся фашистами и нацистами, в Италии запрещено законом.

Позже Ла Русса удалил сообщение и возложил ответственность за его появление на одного из своих сотрудников.

На прошлой неделе в Италии было выявлено заражение коронавирусом двух китайских туристов, сейчас они проходят лечение. Совет министров Италии решил ввести на полгода режим чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса.

Ранее китайские ученые подтвердили происхождение нового коронавируса от летучих мышей.

Напомним, число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 17 тыс. человек, умерли более 360 человек.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Чрезвычайный случай произошел под Рязанью, здесь местный житель напал на подростка и его мать. Мужчина не только избил их, но и облил бензином, после чего поджог. Как сообщают источники, подозреваемому 41 год, против него следственными органами возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители Рязанской области собирают все необходимые данные по инциденту. Мужчина подозревается в покушении на убийство […]