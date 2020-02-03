Итальянский сенатор предложил бороться с коронавирусом с помощью «римского салюта»

Зампредседателя сената парламента Италии Иньяцио Ла Русса посоветовал итальянцам вместо рукопожатия использовать для приветствия «римский салют», чтобы избежать заражения коронавирусом. Соответствующий пост он разместил в Twitter, но позже удалил запись.
«Не пожимайте никому руки, заражение летально. Используйте римский салют как антивирус и противомикробное средство», – написал Ла Русса, передает РИА «Новости».
Однако пользователи соцсетей напомнили политику, что данный приветственный жест (правая рука протянута вперед параллельно земле) использовался не только древними римлянами, но и членами фашистской партии при Бенито Муссолини.
Эту точку зрения поддержал и депутат парламента от правящей Демократической партии Эмануэле Фиано. «Вызывает смущение тот факт, что зампредседателя сената иронизирует над вирусом, о котором уже много дней говорит весь мир и который вызывает жертвы и тревогу», – написал он, напомнив, что это приветствие, использовавшееся фашистами и нацистами, в Италии запрещено законом.
Позже Ла Русса удалил сообщение и возложил ответственность за его появление на одного из своих сотрудников.
На прошлой неделе в Италии было выявлено заражение коронавирусом двух китайских туристов, сейчас они проходят лечение. Совет министров Италии решил ввести на полгода режим чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса.
Ранее китайские ученые подтвердили происхождение нового коронавируса от летучих мышей.
Напомним, число заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае превысило 17 тыс. человек, умерли более 360 человек.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Чрезвычайный случай произошел под Рязанью, здесь местный житель напал на подростка и его мать. Мужчина не только избил их, но и облил бензином, после чего поджог. Как сообщают источники, подозреваемому 41 год, против него следственными органами возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители Рязанской области собирают все необходимые данные по инциденту. Мужчина подозревается в покушении на убийство […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Злата Огневич выпустила клип на знаменитую украинскую песню: некоторые кадры будоражат воображение / 12 декабря
- Китай заморозил рынок, скрывая проблемы «мыльного пузыря» / 7 декабря
- Мнение: О потрясающем продолжении «мультиков» Путина / 2 декабря
- В Петербурге штормовой ветер повалил десятки деревьев / 19 декабря
- Мнение: Человек посередине / 6 декабря
- Раскрыта цель опасной выходки Украины после переговоров в Париже / 12 декабря
- Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A21s получит макрокамеру / 25 января
- Мнение: Белорусы вышли на митинг против интеграции с Россией / 7 декабря