Мнение: Эпидемия как повод. Собак и кошек уже убивают

Но вообще некоторые футуристические элементы из Китая доставляют. Например, что там у них внезапно образовалась нехватка лицевых масок, и бедный Китай теперь даже вынужден закупать их за рубежом. Это Китай-то!

При этом страсть таскаться в масках по улицам вообще поражает, конечно. Тотальное невежество. Людям даже невдомек, что если они думают так защититься от вируса, то это бессмысленно, так как вирус — не микроб, он легко пройдет через любой фильтр.

Тем не менее тот же Ухань довели до такой массовой истерии, что они там то поют по вечерам целыми многоэтажками хоровые песни (буквально — по вечерам открывают окна, встают на ветерке и поют что-то типа «Ухань родной! Ухань не сдастся!»), то всем миром охотятся на улицах за вольнодумцами, которые осмеливаются выйти на улицу БЕЗ МАСКИ… Представляю себе наш спальный район: 9 вечера, все открывают окна и заводят — «Москва! Звонят колокола!!» Жуть.

Но более всего потрясло, как они там выслеживают на улицах «безмасочников» при помощи… дронов! Идет бабка без маски по улице, на нее сверху пикирует дрон, зависает прямо над башкой и начинает по-китайски орать на нее: «Почему без маски?? Немедленно надеть! Надеть маску! Приказываю — наденьте маску!» Тут набегают со всех сторон «масочники» и начинают бабулю чуть ли не бить.

Антиутопия в чистом виде. А ведь была б настоящая эпидемия, всех бы накрыло хоть в масках, хоть без. А так там на 12-миллионный город умерло за месяц 100 человек. Это как в ведро с водой добавить крупинку соли — «посолить».

Но маховик распространения паники уже запущен. Последние новости из Китая уже заставляют содрогнуться от омерзения. Вот в Ухани вдруг появился слух, что «домашние питомцы могут быть переносчиками короновируса». Власти и врачи поспешили выступить с опровержениями — но уже поздно: в городе теперь массово фиксируются случаи, что жители многоэтажек вышвыривают своих кошек и собак с балконов.



Ухань. Места падения

То есть для всеобщего озверения никакой эпидемии вообще не нужно — вот что печально. И не стоит думать, что «это китайцы такие». У нас было бы не лучше.

Источник: Размышления вольного социолога

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