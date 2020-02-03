Турция поможет Украине построить жилье для 500 семей крымских татар – Эрдоган

Турция поможет Украине построить жилье для 500 семей крымских татар – Эрдоган

03.02.2020, 20:42, Новости дня

Турция поможет Украине обеспечить жильем около 500 семей крымских татар. Об этом президент Турции Реджеп Эрдоган заявил 3 февраля во время брифинга с главой Украинского государства Владимиром Зеленским в Киеве, передает корреспондент издания «ГОРДОН». 

«Мы приняли решение построить жилье для 500 семей. Наши министры обсудят этот вопрос, и мы вместе будем действовать», – сказал он.

Эрдоган выразил уверенность в том, что украинские и турецкие специалисты смогут быстро составить смету и реализовать проект. 

Других подробностей он не сообщал. 

Эрдоган сегодня находится с рабочим визитом в Киеве. Кроме прочего, лидеры двух стран договорились о взаимном признании водительских удостоверений, а также предоставлении Турцией $36 млн военной помощи Украине. 

Это вторая встреча Зеленского и Эрдогана. В августе 2019 года президенты встречались в Анкаре. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: Турция поможет Украине обеспечить жильем около 500 семей крымских татар. Об этом президент Турции Реджеп Эрдоган заявил 3 февраля во время брифинга с главой Украинского государства Владимиром Зеленским в Киеве, передает корреспондент издания «ГОРДОН».  «Мы приняли решение построить жилье для 500 семей. Наши министры обсудят этот вопрос, и мы вместе будем действовать», – сказал он. Эрдоган выразил уверенность […]

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