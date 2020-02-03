Турция поможет Украине построить жилье для 500 семей крымских татар – Эрдоган

Турция поможет Украине обеспечить жильем около 500 семей крымских татар. Об этом президент Турции Реджеп Эрдоган заявил 3 февраля во время брифинга с главой Украинского государства Владимиром Зеленским в Киеве, передает корреспондент издания «ГОРДОН».
«Мы приняли решение построить жилье для 500 семей. Наши министры обсудят этот вопрос, и мы вместе будем действовать», – сказал он.
Эрдоган выразил уверенность в том, что украинские и турецкие специалисты смогут быстро составить смету и реализовать проект.
Других подробностей он не сообщал.
Эрдоган сегодня находится с рабочим визитом в Киеве. Кроме прочего, лидеры двух стран договорились о взаимном признании водительских удостоверений, а также предоставлении Турцией $36 млн военной помощи Украине.
Это вторая встреча Зеленского и Эрдогана. В августе 2019 года президенты встречались в Анкаре.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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Последнее: Турция поможет Украине обеспечить жильем около 500 семей крымских татар. Об этом президент Турции Реджеп Эрдоган заявил 3 февраля во время брифинга с главой Украинского государства Владимиром Зеленским в Киеве, передает корреспондент издания «ГОРДОН». «Мы приняли решение построить жилье для 500 семей. Наши министры обсудят этот вопрос, и мы вместе будем действовать», – сказал он. Эрдоган выразил уверенность […]
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