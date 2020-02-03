Обстрелы в Идлибе: Анкара нашла повод для усиления присутствия в Сирии

Глава российского МИДа Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу в телефонном разговоре подтвердили необходимость соблюдения договоренностей по сирийской зоне деэскалации в провинции Идлиб. Министры провели переговоры после инцидента, произошедшего близ города Саракиб. Турецкая группа, заранее не сообщив российским военным о своих маневрах, попала под обстрел сирийских правительственных сил.
Очередная эскалация в провинции Идлиб, Анкара обвиняет Дамаск в умышленном нападении на турецких военных в ходе наступления подразделений сирийской армии в районе трассы Хама-Алеппо. Войска Арабской Республики уже в непосредственной близости от населенного пункта Саракиб, а это последний укрепрайон боевиков на трассе М5 в Идлибе.
Турция уже строит четвертый наблюдательный пост, по сути, опорный пункт у этого города. Причем, строит в срочном порядке. Анкара, судя по всему, нашла повод для того, чтобы увеличить активность собственных вооруженных сил на территории Сирии.
Президент Турции обвинил правительственные войска в нападении на турецких военных. В Анкаре заявили, что в результате сирийского удара восемь военнослужащих погибли.
"Нашими ответными целями стали приблизительно сорок точек. В результате ответного огня уничтожено порядка 30-35 человек. Но это еще не конец. Операция продолжается", — сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Турецкие СМИ сообщали об ударах по позициям сирийской армии с использованием авиации и артиллерии. Была информация, что Турция использовала самолеты F-16 для того, чтобы ответить сирийской армии.
Но в российском центре примирения враждующих сторон в Сирии опровергли эти сообщения.
"Воздушное пространство над идлибской зоны деэскалации постоянно контролируется ВКС России. Самолеты ВВС Турции государственную границу Сирии не нарушали, ударов по позициям сирийских войск не зафиксировано", — подчеркнули в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.
Провинция Идлиб уже несколько лет — анклав террористического интернационала. В зоне деэскалации действуют группировки и так называемой умеренной вооруженной оппозиции, которые Турция контролирует, и радикалы террористических организаций. Террористы постоянно провоцируют сирийскую армию, ведут огонь по населенным пунктам, пытаются прорвать оборону на линии соприкосновения. Кроме того, боевики запускают ударные беспилотники с территории зоны деэскалации, пытаются атаковать российскую авиабазу Хмеймим. Но система ПВО базы уничтожает беспилотники террористов.
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