На северо-западе Москвы легковушка сбила женщину

В Москве водитель легкового автомобиля сбил женщину. Авария произошла в Хорошевском районе, сообщает агентство «Москва».

В результате ДТП пешеход получила перелом голени. Пострадавшую доставили в больницу. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Другие подробности устанавливаются, передает «Вечерняя Москва»

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