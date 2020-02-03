На северо-западе Москвы легковушка сбила женщину

На северо-западе Москвы легковушка сбила женщину

03.02.2020, 20:31, Разное

В Москве водитель легкового автомобиля сбил женщину. Авария произошла в Хорошевском районе, сообщает агентство «Москва».

В результате ДТП пешеход получила перелом голени. Пострадавшую доставили в больницу. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Другие подробности устанавливаются, передает «Вечерняя Москва»



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