Польша и Франция решили вернуться к «Веймарскому треугольнику»

Польша и Франция договорились возобновить работу «Веймарского треугольника», сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Мы взяли на себя обязательство возобновить формат «Веймарского треугольника». Это очень хороший формат», – сказал Моравецкий, уточнив, что после Brexit население Польши, Франции и Германии будет составлять 42% всего населения ЕС, передает РИА «Новости».

По его словам, «Веймарский треугольник» – это формат, который может продвинуть вперед много вопросов, связанных с сельским хозяйством, с промышленностью, налоговой политикой». Кроме того, он считает, что в рамках «треугольника» можно будет достигать «предварительных договоренностей перед встречами Европейского совета».

«Очень хороший сигнал для Европы, для внешнего мира, что этот формат здесь был возрожден и что мы уже договариваемся о встрече», – заключил Моравецкий.

Формат «Веймарский треугольник» (Польша, Германия и Франция) предназначался для сотрудничества этих стран. Последняя встреча их лидеров состоялась в 2011 году.

Ранее экс-глава МИД Польши, евродепутат Радослав Сикорский заявил, что Польша была активным членом «Веймарского треугольника» – вместе с Германией и Францией, что позволяло республике «эффективно, от имени всего ЕС», вести диалог с Россией.

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