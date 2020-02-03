В Коми на принудительное лечение отправили пытавшегося убить мать из-за видеоигр школьника

Решением Сыктывкарского городского суда от уголовной ответственности освобожден школьник, едва не убивший бабушку и мать из-за компьютерных игр. Вердикт обусловлен намерением отправить подростка на принудительное лечение.

Как заявили представители прокуратуры Сыктывкара, суд постановил, что 15-летний мальчик пребывал в невменяемом состоянии в момент совершения противозаконных действий. Подросток будет проходить лечение в стационаре специализированного медучреждения, оказывающего психиатрическую помощь.

Как выяснилось в ходе расследования, девятиклассник в сентябре напал на мать, запретившую ему играть в игры на компьютере. Подросток повалил родительницу на кровать и пытался задушить, при этом избивая ее кулаками. Внука оттянуть попыталась бабушка, поспешившая на помощь дочери. Однако подросток отступать не собирался — он взял нож и стал наносить родственницам удары. Спасаясь от подростка, женщины бросились на улицу: мать — через балкон (первый этаж), а бабушка покинула помещение через дверь.

Обвиняемый признал вину в полной мере, но раскаиваться в содеянном не стал. Более того, мальчик заявил, что планировал расправиться с родственницами уже давно.

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