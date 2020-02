Motorola Razr с гибким экраном разочаровал первых пользователей

Смартфону-раскладушке Motorola с гибким дисплеем — Razr (2020) — не удалось впечатлить первых пользователей. Главное беспокойство вызвало качество сборки, в особенности шарнир, издающий потрескивающие звуки при складывании экрана.

Can confirm this is on retail units. This is on mine after 1 day of use. https://t.co/lBXIWtE8fI pic.twitter.com/9XTNG4YBmM

— Nirave ∎∎∎ (@nirave) February 2, 2020

Чувство, что хрупкий механизм может вот-вот сломаться, возникло у журналистов и покупателей, пришедших в салоны Verizon для ознакомления новинкой. По словам редактора Mobile Nations Нирав Гондиа, у него дисплей начал скрипеть уже после первого дня использования.

This is the sound of the hinge on the Razr folding. It doesnt sound good. The hinge also feels flimsy and cheap for a $1500 phone. The rep at this store said she was afraid to use it. pic.twitter.com/dCXZNlCF0P

— Max Weinbach (@MaxWinebach) February 2, 2020

Хруст заметил и автор XDA Developers Макс Вайнбах. «Вот звук шарнира, когда Razr складывается. Звучит нехорошо. Также шарнир кажется хрупким и дешевым для телефона за $1500. Представительница в этом магазине сказала, что боится им пользоваться», — написал он.

Производительность Razr (2020) оценили как неплохую для модели со средними характеристиками. Однако в играх устройство показало себя неидеально, заметили в Android Central, и возникли вопросы к работе меню вызова недавних приложений. Хотя эти недостатки, возможно, будут устранены после обновления до Android 10.

Помимо этого, подтвердились опасения насчет малого времени автономной работы. У Гондиа батарея продержалась без зарядки 11 часов, из которых 4 часа он пользовался смартфоном активно.

Moto Razr был представлен 14 ноября. В продажу новинка поступит к 6 февраля. В США её можно заказать за $1499.

Это первый смартфон компании, который оснащается «непрерывным», складывающимся напополам экраном. У аппарата не самый мощный процессор Qualcomm Snapdragon 710, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а также второй, 2,7-дюймовый дисплей с разрешением 800 на 600 пикселей. Основная камера имеет разрешение 16-мегапикселей и светосильный (f/1.7) объектив, фронтальная внутри — 5-мегапиксельная.

Текст:

Вести.Hi-tech

Источник: Вести

