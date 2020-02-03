«Фильтр входящих писем с угрозами о минировании работает по аналогии со спам-фильтрами в почте» — эксперт о способах борьбы со телефонными террористами

Консультативно-диагностическое отделение онкоцентра имени Блохина сегодня временно приостановило работу из-за угрозы минирования. Кроме того, неизвестные «заминировали» здания семи судов в Москве. Также сегодня проводилась проверка аэропортов Домодедово и Шереметьево из-за поступивших анонимных сообщений об угрозе взрывов.

Один из эффективных способов борьбы с так называемыми «телефонными террористами» — это фильтрация входящих сообщений, объяснил в разговоре с The Insider директор Нового экспертного международного института по безопасности Дмитрий Ефимов.

В настоящее время есть три основных направления «телефонного минирования» — звонки с использованием IP-телефонии, использование левых почтовых ящиков для рассылки «террористического спама», а также использование сайтов объекта посягательства, его страниц в социальных сетях и группах мессенджеров.

Что касается именно «телефонной темы», теперь все входящие звонки в публичные организации записываются. Естественно, выработаны критерии по их реальной оценке. Они разные: некоторые делаются автоматикой при анализе источника – трафика звонка. Другие – психологические, связанные с оценкой голоса, темпа речи, эпюр встречаемости фонем и т.п. Третьи основываются на представленном злоумышленником фактаже в отношении готовящегося террористического акта. Есть и другие критерии. Их комплексное использование дает возможность с достоверностью до 85% оценить правдивость звонка и отработать меры противодействия.

Последние проблемы в Москве были связаны с массовой рассылкой почтовых сообщений. Все они шли с однотипных разовых адресов через IP Нидерландов. Эти IP были сгенерированы сервисами VPN. Требование Генпрокуратуры к Роскомнадзору закрыть из-за этого почтовик Protonmail – абсурдно, так как администрация почтовика не отвечает за рассылки клиентов.

Решение вопроса в этом случае идет в нескольких направлениях. Одно – аналогичное «телефонным» случаям – с использованием различных критериев (автоматических и «ручных») при получении угрожающей корреспонденции. А второе — минимизирующее нагрузку за счет сокращения числа входящих сообщений. Это похоже на автоматический фильтр входящих писем по аналогии со спам-фильтрами почтовиков. В этом случае такие письма просто не допускаются до адресата. Другое дело, что они не просто выкидываются, а обрабатываются с точки зрения установления источника. Но когда угроза просто не приходит, террорист оказывается бессилен – его акция теряет смысл. Это – основа профилактики «почтового терроризма».

В отношении сайтов организаций и социальны сетей ситуация аналогична: надо запретить на них публикацию сторонних комментариев.

В целом в Москве выстроена и успешно действует система противодействия такого рода террористическим угрозам. Это как раз показали и последние события 31 января, когда злоумышленники пытались блокировать движение общественного транспорта, «заминировав» практически все станции метро, крупные торговые центры и детские образовательные учреждения. Город практически ничего не заметил. Но история будет продолжаться: сегодня были «заминированы» несколько судов и вокзалов.

Решение о том, эвакуировать ли людей, принимает Антитеррористический центр. Это комплексное мероприятие с участием УФСБ, УМЧС, ГУВД, Росгвардии. Инструкции по регламенту действий очень жесткие. Они зависят от определенного уровня угрозы. Какие они — обыватель знать не должен.

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