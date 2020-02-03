Цена на нефть опустилась до минимума за 13 месяцев

Цены на нефть снижаются на новостях о падении спроса в Китае, цена на нефть марки Brent в оде торгов опустилась до минимума за 13 месяцев, сообщает «Интерфакс».
Стоимость апрельских фьючерсов на лондонской бирже ICE Futures опускалась на 3,4%, до $54,7 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи NYMEX подешевел на 2,1% — до $50,5 за баррель.
Спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в сутки, то есть примерно 20% объема потребления, на фоне распространения коронавируса. Это самое серьезное снижение спроса со времен финансового кризиса 2008—2009 года.
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