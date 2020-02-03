Падение Аль Пачино на красной дорожке BAFTA обеспокоило присутствующих

Тревогу зрителей и организаторов церемонии BAFTA вызвало падение 79-летнего актера Аль Пачино. К счастью, звезда мирового кино не пострадал.

В London’s Royal Albert Hall прославленный актер прибыл на престижную премию как номинант. Роль в картине «Ирландец» режиссера Мартина Скорсезе, а также многолетний вклад в развитие кинематографа предоставили возможность оскароносному актеру участвовать в шествии по красной ковровой дорожке. Случайно оступившись на лестнице во время подъёма, Аль Пачино потерял равновесие и упал. 40-летняя спутница знаменитости — актриса Мейталь Дохан не успела его поддержать. Охрана помогла подняться звезде Голливуда, и актер продолжил движение.

Досадное падение никак не отразилось на настроении Аль Пачино, он продолжал улыбаться фоторепортерам, проявляя завидную выдержку. Скорее всего, благодаря выбранному наряду, легендарный актер пострадал не очень сильно. Пальто и просторный костюм смягчили падение.

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