Мнение: Прилетит ли Стрелков в Гаагу?

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малазийского Boeing в Донбассе. Среди подозреваемых в причастности к крушению MH17 и Игорь Стрелков (он же Гиркин).
Судебный процесс по делу начнется 9 марта 2020 года в Гааге. И мне интересно, полетит ли Стрелков в Гаагу?
Нет оснований подозревать суд в Гааге в предвзятости необьективности, и принцип презумпции невиновности, думаю, будет базовым принципом процесса. Если Стрелков уверен в своей невиновности, ему нечего опасаться и надо смело лететь в Гаагу. И отмести все доводы обвинения, как несостоятельные. Обьяснить, что он имел в виду, когда хвастался, что его подчиненные сбили украинский военно-транспортный самолет:
Но я что-то сомневаюсь, что Стрелков прилетит в Гаагу. Или я напрасно сомневаюсь?
На снимке: Игорь Стрелков, фотография отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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