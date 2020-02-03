Мнение: Прилетит ли Стрелков в Гаагу?

Мнение: Прилетит ли Стрелков в Гаагу?

03.02.2020, 20:19, Разное

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малазийского Boeing в Донбассе. Среди подозреваемых в причастности к крушению MH17 и  Игорь Стрелков (он же Гиркин).

Судебный процесс по делу начнется 9 марта 2020 года в Гааге. И мне интересно, полетит ли Стрелков в Гаагу?

Нет оснований подозревать суд в Гааге в предвзятости необьективности, и принцип презумпции невиновности, думаю, будет базовым принципом процесса. Если Стрелков уверен в своей невиновности, ему нечего опасаться и надо смело лететь в Гаагу. И отмести все доводы обвинения, как несостоятельные.  Обьяснить, что он имел в виду, когда хвастался, что его подчиненные  сбили украинский военно-транспортный самолет:

Но я что-то сомневаюсь, что Стрелков прилетит в Гаагу. Или я напрасно сомневаюсь?

На снимке: Игорь Стрелков, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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